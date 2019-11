Indre : la chambre d'agriculture aide les paysans retraités à trouver un repreneur

Déols, France

Le constat est éloquent : chaque année environ 150 agriculteurs prennent leur retraite dans l'Indre mais seulement une cinquantaine de jeunes prennent la relève. Pour attirer davantage d'agriculteurs en Berry, la Chambre d'Agriculture de l'Indre organise régulièrement des visites d'exploitations qui recherchent un repreneur. Comme à Déols cette semaine chez une productrice de fromages de chèvre. Suivie par une poignée de visiteurs, Florence Bodin fait le tour de son exploitation.

Mettre en relation 'les cédants' et les futurs exploitants

Cette jeune femme est à la recherche d'un associé "pour anticiper le départ en retraite de ma mère qui est actuellement mon associée". Mais pour le moment... rien. "Cela fait deux ans que je cherche" soupire Florence Bodin. Lasse, l'agricultrice a donc décidé de faire appel à la chambre d'agriculture "parce qu'elle possède un réseau des 'futurs installés' ". Mettre en relation 'les cédants' et les futurs exploitants, c'est le travail d'Aurélie Brunet. "On essaie de définir une offre très claire avec les cédants : 'qu'est ce qu'ils veulent transmettre' et ensuite on la publie, on la diffuse, on recherche des candidats et on les accompagne jusqu'à la visite". Pour cette conseillère à la Chambre d'Agriculture de l'Indre, l'enjeu du renouvellement générationnel est considérable car il participe "au maintien du tissu rural".

l'agriculture, c'est un combat"

Une dizaine de dossiers sont bouclés chaque année grâce à ce dispositif mais les candidats restent rares. Et cela n'étonne pas Hilaire, 21 ans, l'un des candidats qui participent à cette visite. "Plutôt que de reprendre une exploitation beaucoup préfèrent désormais devenir employé agricole car c'est plus simple. On a un salaire et il y a moins de combat." Mais pour le jeune homme justement "l'agriculture, c'est un combat. Il faut y aller fourche à la main et se battre. C'est difficile mais c'est un beau métier, cela vaut le coup". Hilaire est donc tout impatient de trouver sa future exploitation. En Berry, il a l'embarras du choix...