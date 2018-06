Jeu-les-Bois, France

Une fois tous les deux ans, la ferme expérimentale des Bordes ouvre ses portes au public pour présenter ses installations et ses résultats. Installée à Jeu-les-Bois (Indre), dans l'agglomération de Châteauroux, elle teste de nouvelles méthodes et de nouveaux protocoles pour proposer de nouvelles techniques plus rentables ou moins fatigantes pour les éleveurs.

Cette année, la ferme voulait en particulier mettre en avant son nouveau bâtiment dédié à l'engraissement de bovins. La structure accueille 200 bovins, un troupeau en conventionnel et l'autre en bio. Il a été construit sur mesure pour être entièrement automatisé : "Nous sommes là pour faire des expérimentations et engranger des références, détaille Nicolas Dagorn, ingénieur sur la ferme expérimentale. Quand on parle de références techniques, ca comprend plein de choses : quels aliments, dans quelles proportions ? Quelles finitions possibles ? Quand rentrer quels animaux ? " Comme pour toute expérimentation, il faut suivre un protocole, d'où l'automatisation de la ferme justifie Nicolas "On doit peser précisément la nourriture que l'on donne aux bovins. Par exemple, c'est 10 kilos par jour pour un jeune bovin. Imaginez, il y a vingt bovins par case... cela ferait 200 kilos par jour pour un ouvrier agricole..." Les résultats de l'expérimentation sont ensuite communiqués aux éleveurs.

Un investissement de plus d'un million d'euros

Le robot coupe donc le foin, le pèse, et le distribue. L'installation a coûté 1,342 million d'euros. "Ce n'est évidemment pas transposable dans une ferme classique, l'investissement est trop lourd, mais ce n'est pas non plus le but, assure Jean-Paul Giraud, président de la ferme des Bordes. Mais qu'un agriculteur réfléchisse à un paillage semi-automatisé, pourquoi pas ? Un robot travaille même le dimanche. Je suis pour une agriculture équilibrée, pas une agriculture sans paysan. Même avec un robot, il faut de la main-d'oeuvre, pour vérifier, pour programmer..."

Jean-Paul Giraud est convaincu qu'il faut miser sur un élevage local et que les expériences menées à Jeu-les-Bois peuvent faire évoluer le métier : "Aujourd'hui le combat que l'on doit mener, c'est de dire qu'il faut faire de la valeur ajoutée localement. Si on ne se bat pas sur l'élevage, si on n'a pas des outils novateurs qui intéressent les jeunes, nos jeunes vont partir".

Chaque année, des éleveurs et des spécialistes agricoles viennent de toutes la France visiter la Ferme des Bordes et s'inspirer de ses expérimentations.