Indre : le manque de précipitations se fait déjà ressentir chez les agriculteurs

Dans les champs de Maxime Breuillaud, à Moulins-sur-Céphons, l'herbe est assez rase. Les conditions météorologiques ne sont pas favorables à cause du gel, du vent et du manque de pluie. "Normalement, on gagne un centimètre de hauteur par jour. Là, ça a pris trois centimètres en trois semaines", constate l'agriculteur. "Il va falloir que l'herbe se mette à pousser parce que ça va devenir inquiétant prochainement", ajoute-t-il.

Entre cinq et dix centimètres d'herbe, ça ne pousse pas très vite © Radio France - Jérôme Collin

Les dernières observations de la direction régionale de l'environnement ne sont pas positives. En mars 2021, on a connu un déficit pluviométrique de 50% en région Centre-Val de Loire. La situation des nappes phréatiques dans l'Indre et le Cher montre que les niveaux sont souvent considérés comme "faibles". Et le bilan du remplissage des eaux souterraines est moins bon en avril 2021 par rapport à avril 2020. "Il y a un stress hydrique, il n'y a pas assez d'eau par rapport aux besoins", confirme Maxime Breuillaud.

L'agriculteur a plusieurs parcelles pour que ses vaches puissent se nourrir. "En temps normal, l'herbe pousse trop vite pour les vaches. Mais là, c'est l'extrême inverse. L'herbe ne pousse pas assez vite. Le stock de fourrage qu'on ne fait pas là, on ne peut pas le rattraper. Et après, soit on vend des animaux, soit on achète du fourrage. Mais il n'y en aura pas pour tout le monde et ça ne tient pas sur le plan économique", explique Maxime Breuillaud.