Inédit : des plantations de thé au Pays basque

C'est inédit, mais finalement pas si incongru, à entendre Mikel Esclamadon. Ce jeune trentenaire vient de s'installer à Ustaritz, pour y cultiver des théiers sur des terres que lui loue la commune, quartier Arrauntz. Après une première plantation en novembre, près d'un milliers de pieds ont à nouveau été plantés le week-end dernier, de cinq cultivars différents. "On est dans une parcelle qui est exposée plein est, en pente. On n'a plus beaucoup de soleil en début d'après-midi, ce qui est bien pour le thé, cela permet de ne pas trop l'assécher. On a aussi un sol plutôt acide, que le théier apprécie".

La plantation de thé est une nouvelle aventure pour ce passionné de nature, auparavant salarié d'AEK (association qui assure des cours de basque aux adultes). Le déclic lui est venu suite à un voyage dans les Açores. "Auparavant, pour moi, c'était une plante exotique qu'on voyait en Asie. J'ai découvert là-bas une plantation et je suis tombé presque amoureux de ce type de culture, où tout est très bien aligné. Au retour de mon voyage, je me suis rendu compte que c'était une plante de la famille des camélias. Et des camélias, il y en a partout ici dans les jardins ! Sachant que dans les Açores la plantation était face à la mer, sur un flanc de montagne, et que le climat ressemblait au climat d'ici ... je me suis dit, pourquoi ça ne pousserai pas chez nous ?"

"Puis j'ai rencontré des personnes qui cultivaient déjà des théiers, et qui m'ont confirmé qu'il n'y avait aucun souci pour le théier pousse bien au Pays basque. J'ai trouvé des plants, et le plus grand défi ici au Pays basque était de trouver des terres." Mission finamement accomplie grâce à la mairie d'Ustaritz qui cherchait à préserver des terres agricoles et installer des jeunes agriculteurs.

Mikel Esclamadon avait déjà planté 900 théiers en novembre © Radio France - Andde Irosbehere

Mikel a planté ses theiers en travaillant le moins possible la terre, et en laissant également la flore locale s'installer © Radio France - Andde Irosbehere

Du thé vert et du thé noir

Les débuts sont plutôt encourageants. Sur la première parcelle plantée en novembre, avec des plants âgés de trois ans, les premières récoltes de feuilles pourraient démarrer ce printemps. "Les 900 plants sont toujours là, on voit déjà les premières feuilles qui sortent. J'espère faire une toute petite récolte, car il faut aussi laisser le plants grandir, pour qu'ils atteignent une hauteur entre 1m20 et 1m50. C'est un travail d'équilibre." En fonction des méthodes de transformation et de séchage, Mikel pourrait proposer des sachets de thé vert et de thé noir.

Au Pays basque, trois autres producteurs viennent aussi de se lancer dans cette culture. "Ma plus grande fierté sera de voir le voisin d'ici ou mes amis boire ce thé. Derrière, il y a aussi cet objectif de relocaliser un produit qui est consommé à grande échelle, une boisson à la mode. C'est la deuxième boisson la plus consommée au monde avec le café. Une boisson que l'on importe tout le temps, avec toutes les conséquences environnementales que cela suppose. Si on arrive à relocaliser un produit si consommé, tant mieux."

