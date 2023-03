Inflation : en Alsace, les agriculteurs bio en manque de débouchés

Cette une crise qui dure depuis près de deux et qui s'aggrave avec l'inflation : les consommateurs se détournent de plus en plus des produits bio . Conséquence : la grande distribution réduit ses commandes auprès des producteurs locaux. En Alsace, beaucoup d'agriculteurs bio se retrouvent donc sans débouchés. C'est ce qui arrive depuis plus d'un an à Jean Christophe Sussmann, qui possède de grandes exploitations de bio à Buswiller au nord de Haguenau.

Baisse de 50% du chiffre d'affaire en décembre

L'agriculteur se retrouve aujourd'hui avec des tonnes de poireaux et carottes sur les bras. Plusieurs partenaires historiques lui ont tourné le dos : "La grande distribution a joué sur le greenwashing pendant des années et maintenant elle fait marche arrière en se disant qu'elle peut gagner plus d'argent ailleurs. Certaines enseignes jouent le jeu mais un grand nombre nous laissent tomber alors que il y a deux ans elles nous suppliaient de les livrer pendant le covid quand elles ne trouvaient pas de marchandises".

Les conséquences sont catastrophiques pour son exploitation. Jean-Christophe Sussmann envisage de réduire sérieusement sa production, ce qui aura un impact sur les 27 employés de son exploitation. "En décembre dernier par exemple on a perdu plus de 50% de notre chiffre d'affaire par rapport à la même période l'an dernier. Les charges, elles, augmentent. Donc ça ne peut pas fonctionner".

"Il vaut mieux se fournir directement chez le producteur, ce n'est pas plus cher"

L'Opaba, l'organisation du bio en Alsace, confirme. Pour elle, le problème n'est pas le prix des produits bio sortis de terre, mais les marges appliquées par la grande distribution selon Dany Schmidt, ancien président de l'organisation : "Forcément on se retrouve au banc des accusés. On nous dit que le bio est trop cher mais non. Chez les producteurs c'est pas plus cher. De plus en plus de produits conventionnels se vendent d'ailleurs plus chers que le bio". Il recommande plus que jamais de se fournir directement chez le producteur.