Inflation, grippe aviaire... Les Fermiers de Loué tirent le bilan de 2022

Les Fermiers de Loué ont tenu jeudi 25 mai leur assemblée générale au parc des expositions du Mans. L'occasion de faire le bilan d'une année particulièrement éprouvante, pour cette coopérative agricole de près de 1200 éleveurs de volailles, en Sarthe, en Mayenne, et en Maine-et-Loire.

Une année "impensable"

En 2022, les éleveurs ont été frappés de plein fouet par trois calamités dans la même année : l'inflation des matières premières, la crise de l'énergie et la grippe aviaire, particulièrement virulente l'année dernière. Selon Yves de la Fouchardière, directeur des Fermiers de Loué, la coopérative a plutôt été épargnée niveau grippe aviaire :

"On s'en est vraiment bien tiré. Mais on a eu très peur et on a pris beaucoup de précautions et on continue à en prendre beaucoup." Mais comme pour le covid, il va falloir apprendre à vivre avec : "Mais ce n'est pas la peine de faire une alerte à chaque fois qu'il y aura une mouette de morte. On trouvera des mouettes mortes, peut-être encore dans dix ans, et il ne faudra pas y attacher une importance plus forte que ça. Le virus est maintenant installé dans l'environnement. C'est un virus devenu endémique, il est installé" Il attend donc avec impatience le vaccin, prévu pour la fin de l'année pour les canards : " Ils vont aider certainement à réduire la pression virale."

Car les mesures prises l'an passé ont obligé les éleveurs de Loués à confiner leurs élevages, et pour des poulets Label Rouge, élevés en liberté, c'était une période compliquée. Pierre Bidard se souvient avec soulagement des mesures d'assouplissement tombées pendant l'hiver, qui lui ont permis de remettre ses volailles dehors, sous condition : "ça nous a soulagé un peu, et permis de continuer à faire le métier qu'on aime c'est-à-dire avoir des volailles élevées en liberté."

Baisse des ventes en raison de l'inflation

Comme quasiment tous les secteurs agricoles, l'élevage de volaille a subi de plein fouet l'augmentation du prix des matières premières. Philippe Pancher, président des fermers de Loué :" On a subi une inflation des matières premières parce qu'on avait du blé qui dépassait les 250 € / tonne. Comme la volaille, elle est nourrie à 65 % avec des céréales, on a un prix de volaille cher." Un prix qui a découragé les consommateurs, moins 3% de ventes de poulets de Loué en 2022, mais Philippe Pancher relativiser, "c'est moins que la baisse globale du marché". Une baisse moins importante qu'il explique par l'attachement des consommateurs aux Poulets de Loué. Objectif aujourd'hui : baisser enfin le prix des volailles. La baisse récente du cours des céréales laisse entrevoir un espoir mais "pas avant la fin de l'année".