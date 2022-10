Inflation, sécheresse, prix de l'énergie : les agriculteurs vauclusiens "sont aujourd'hui face à un mur"

"Le monde agricole vient de passer une campagne très difficile sur le plan climatique, et avec une très forte inflation. Aujourd'hui, nous sommes face à un mur", expose ce mardi matin le président de la chambre d'agriculture régionale, André Bernard, alors que s'ouvre à Avignon le salon professionnel Med'Agri . Pendant trois jours, au parc des expositions, 350 exposants de l'ensemble du Sud de la France se retrouvent pour échanger autour des innovations du monde agricole.

Mais ce salon s'ouvre dans un contexte très difficile pour le monde agricole, touché par les aléas climatiques, la sécheresse et la canicule, par la forte inflation et la crise énergétique. "Il est difficile de trouver un certain nombre de produits nécessaires à mise en culture comme les engrais ou les semences. Et quand on le trouve, ils sont à des prix exorbitants. Et puis il y a les coûts de l'énergie, de l'électricité pour stocker les pommes par exemple", détaille André Bernard.

Des fruits et légumes bientôt plus chers

Les prévisions de coûts pour l'année à venir s'annoncent encore pire "surtout pour l'énergie électrique, le gaz, le pompage, l'irrigation, le stockage pour les fruits, le gaz pour la transformation", déplore-t-il. Il réclame des aides de l'État mais demande aussi un geste à chacun : "Il va falloir aussi que le consommateur admette que produire a un coût. Il faut revenir à du local, de la qualité et acheter nos produits plus chers".