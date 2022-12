Inflation : "Tous les produits alimentaires ont augmenté en Normandie", analyse le président de l'Area

"Tous les produits alimentaires ont augmenté en Normandie", s'inquiète sur France Bleu Normandie Jean-Christophe Lagarde, le président de l'Association régionale des entreprises de l'agroalimentaire en Normandie. Ce lundi, votre radio lance "le panier France Bleu" en partenariat avec franceinfo et l'Institut Nielsen IQ, un outil pour comparer sur le long terme l'évolution des prix de vos produits du quotidien, départements par départements.

ⓘ Publicité

On est en face d'une crise multiple analyse Jean-Christophe Lagarde, le président de l'Association régionale des entreprises de l'agroalimentaire en Normandie, invité de France Bleu Normandie ce lundi. "On sort de la crise Covid, s'ajoutent la guerre en Ukraine et l'été caniculaire et sec suivi de l'été indien, explique-t-il, et ça impacte le marché national et régional."

"On a eu des augmentations similaires pour les camemberts industriels et les AOP et AOC"

"Le problème majeur aujourd'hui, c'est celui de l'énergie, explique Jean-Christophe Lagarde. Pour certaines entreprises de notre secteur, ça représente des coûts multiplié par trois, quatre voire cinq". Selon lui, c'est ce qui explique en majorité la hausse des prix des produits alimentaires produits en Normandie.

Et cette hausse concerne aussi bien les aliments importés d'autres régions que ceux fabriqués localement, notamment pour les produits laitiers en Normandie. "La différence pour ces références produites à grande échelle est très faible, concède Jean-Christophe Lagarde, si on prend l'exemple du camembert, on a eu des augmentations similaires pour les camemberts industriels et les AOP et AOC".