INFOGRAPHIE - Chasse : les dates d'ouverture pour 2017-2018

La saison 2017-2018 de la chasse sera ouverte entre le 23 août et le 24 septembre en France selon les départements. Découvrez les dates d'ouverture de la chasse, département par département.

Les premiers coups de fusil seront tirés le 23 août dans l'Est de la France en Moselle, dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. Ce jeudi 13 juillet, on connaît les dates d'ouverture de la chasse dans la majorité des départements français. Ces dates varient selon les départements : elles s'étalent cette année, selon les départements, du 23 août au 24 septembre 2017 et sont officialisées par un arrêté préfectoral.

Au 13 juillet, d'après nos informations, 16 départements n'ont pas communiqué sur les dates d'ouverture (Hautes-Alpes ; Haute-Corse ; Côtes-d'Armor ; Creuse ; Drôme ; Landes ; Loire ; Lot-et-Garonne ; Maine-et-Loire ; Manche ; Mayenne ; Morbihan ; Pas-de-Calais ; Rhône ; Saône-et-Loire et Savoie).