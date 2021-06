C'est une première mondiale selon les organisateurs : un premier salon des vins réservé aux professionnels a lieu, avec des dégustations réelles et des rencontres virtuelles. Le "Digi'Tasting permet à une centaine de vignerons alsaciens de rencontrer virtuellement des clients étrangers.

Alsace : un salon des vins avec des dégustation réelles et des rendez-vous virtuels

Pendant la pandémie de Covid-19, le vignoble alsacien et ses professionnels ne manquent pas d'idées ! Le Conseil Inter-professionnel des Vins d'Alsace organise depuis ce lundi 7 juin, jusqu'au mercredi 9 juin 23 heures, un salon des vins avec de vraies dégustations et des rendez-vous virtuels.

Ce premier Digi'Tasting, réservé aux professionnels, permet à une centaine de vignerons alsaciens d'être en contact avec de futurs clients étrangers. C'est une première mondiale, selon le CIVA. Un événement qui permet aux vins d'Alsace d'être en pointe sur les nouvelles technologies et sur l'innovation. Un événement qui pourrait se renouveler, en complément du salon Millésime Alsace, qui se tient tous les deux ans et qui ne peut pas se tenir pour l'instant, à cause de l'épidémie de Covid-19.

Un record de participation

Pour cette première : 3.000 professionnels, c'est à dire des restaurateurs, des sommeliers, des importateurs ou encore des journalistes spécialisés se sont inscrits pour participer à l'événement. Ils sont de 50 pays différents. Cela permet aux vignerons alsaciens de séduire une nouvelle clientèle de Chine, de Taïwan, de Hong-Kong ou encore du Pérou et du Mexique.

Des dégustation derrière l'écran avec des clients étrangers © Radio France - Guillaume Chhum

"C'est une participation record et c'est vraiment fascinant ! Ce qui est bien, c'est de réconcilier des savoir-faire des familles de vignerons multi-centenaires avec les toutes dernières technologies digitales," résume Philippe Bouvet, le directeur marketing du CIVA.

De nouveaux marchés en perspective pour les vignerons alsaciens avec cet outil digital

En amont du salon, quatre échantillons de vin d'Alsace ont été envoyés aux participants, pour qu'ils puissent faire la dégustation depuis leur écran, en direct avec les vignerons, au moment du rendez-vous . Au domaine Fernand Engel à Rorschwihr, Xavier Baril, le responsable export a un agenda bien rempli pour ce salon virtuel, avec 25 rendez-vous à honorer jusqu'à mercredi, avec peut-être des nouveaux clients potentiels.

Cela permet au domaine de 65 hectares, en bio depuis 20 ans, d'étoffer ses contacts à l'étranger. L'export représente 60% de son activité. "Nous sommes sur des vins blancs frais et précis, la qualité est là ! Il y a aussi la bataille de la communication, nous sommes en pointe avec cet événement et de manière collective aussi, c'est important" argumente Xavier Baril.

Les vins d'Alsace poursuivent leur conquête du public. Les derniers chiffres sont encourageants avec une hausse de 16% des ventes par rapport à l'année dernière.

Avant l'événement 4 flacons de dégustation ont été envoyé aux participants - Civa

