Inondations : des convois de fourrages pour aider les agriculteurs de Haute-Loire

Une opération de solidarité envers les agriculteurs sinistrés lors des inondations du mois de juin en Haute-Loire est organisée par les syndicats agricoles JA et FDSEA 43 à partir de ce mardi. Près de 4000 bottes de foin sont acheminées en tracteur.

Plus de 400 bottes de foin ce mardi, 4000 en tout dans les jours qui viennent seront acheminées en tracteurs par des agriculteurs de cinq cantons de Haute-Loire. L'objectif est de pallier aux pertes de fourrage des agriculteurs sinistrés. Organisée par les Jeunes Agriculteurs (JA) et la FDSEA, l'opération vise à rassembler et acheminer ces bottes qui seront données par des agriculteurs de tout le département de la Haute-Loire.

La solidarité s'est déjà exprimée à plusieurs reprises dans ces communes situées au sud du Puy-en-Velay. Le 13 juin dernier, de violents orages ont fait un mort sur la commune du Brignon. Après cela, les dégâts matériels ont entraîné une mobilisation d'ampleur entre les habitants des différentes communes touchées pour chasser l'eau des maisons sinistrées. Le secteur agricole a été particulièrement touché également et cette aide arrive au bon moment.