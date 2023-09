Inondations en Drôme et en Ardèche : les agriculteurs de la vallée du Doux veulent stocker la pluie

La vallée du Doux en Ardèche a été particulièrement touchée par les violents orages du lundi 18 septembre dernier. La préfète de l'Ardèche Sophie Elizéon s'est rendue ce mercredi dans l'exploitation de Yoann Palisse et de sa mère Madelaine Palisse à Arlebosc près de Boucieux-le-roi - le GAEC des Lilas - où un torrent a causé l'effondrement important d'une partie du terrain. Une eau que les agriculteurs ne veulent plus voir repartir à la mer via le ruissèlement mais bel et bien rester dans leurs exploitations. Ils demandent à l'Etat son soutien et la simplification des démarches pour pouvoir construire des retenues collinaires.

ⓘ Publicité

loading

"J'aurais pu sauver mes cultures de la sécheresse"

Devant le trou béant laissé par les inondations sur son terrain, Yoann Palisse relativise "on n'a perdu aucun animal, les bâtiments sont intacts, il faudra combler ce trou avec du remblai mais le sujet n'est pas là". Ce que regrette beaucoup Yoann Palisse, c'est que toute cette eau soit partie dans la rivière le Doux, en contrebas, "avec ses quantités d'eau phénoménales, j'aurais pu sauver mes cultures de la sécheresse, l'été prochain". Il est tombé dans la vallée du Doux, 250 mm de pluie en l'espace de neuf heures lundi. Ce qui a considérablement fait augmenter le début de la rivière. En une journée, la quantité de pluie qui a ruisselet jusqu'à la rivière a atteint 8,5 millions et demie de mètres cubes soit deux fois plus que la consommation en eau de tout le secteur agricole de la vallée du Doux sur une année en moyenne.

"Tout le monde y gagnerait"

L'une des solutions selon Christelle Césana la présidente de la FDSEA 07, les retenues collinaires : "s'il y avait eu ce type de retenue pour écrêter cet épisode intense, ça aurait été bénéfique pour tout le monde. On met en sécurité les gens et on stocke de l'eau pour le monde agricole et on peut soutenir le niveau des rivières l'été si besoin. Tout le monde y gagnerait". Des arguments que la Préfète de l'Ardèche Sophie Elizéon entend. Ce mercredi, elle a réaffirmé que l'Ardèche travaillait activement sur le sujet et encore plus depuis les Assises de l'eau en mars dernier.