Inondations meurtrières de 2002 dans le Gard : "L'agriculture a mis des années pour s'en remettre"

C'est l'un des métiers - sinon le métier - le plus exposé aux caprices du ciel. Celui d'agriculteur. Dans le Gard, la profession avait été lourdement touchée par les inondations des 8 et 9 septembre 2002. "Les trois quarts des professionnels du département avaient subi des pertes", confirme sur France Bleu Gard-Lozère, ce mardi matin, David Seve. Le président de la FDSA du Gard, lui-même arboriculteur, se souvient d'avoir perdu toute sa production de pommes. "À l'époque, dit-il, la récolte avait été plus tardive que cette année 2022, donc, il y avait eu beaucoup de dégâts."

Dans l'ensemble, les agriculteurs gardois avaient mis plusieurs années à se relever de cet épisode. "J'avais mis, moi, deux ans pour arracher et replanter les arbres les plus touchés, détaille David Seve. Trois à quatre ans même, si je prends en compte le moment où j'ai pu retrouver une production normale."

Un tel scénario est-il possible à nouveau ?

C'est l'une des questions que se posent les Gardois qui ont vécu les inondations de 2002. D'après David Seve, des aménagements ont été réalisés pour mieux drainer les eaux de pluie et réduire le risque d'inondations. "On voit que ça fonctionne à Nîmes et la Petite Camargue, remarque le président de la FDSEA pour qui il faudrait aller encore plus loin. Il faudrait maintenant construire des retenues d'eau, en particulier dans les Cévennes. D'abord pour limiter le ruissellement lors des épisodes cévenols. Et ensuite, pour pouvoir constituer des stocks et arroser en cas de sécheresse, comme on vient de le vivre, cet été."