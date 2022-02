Inox du Lac, un cheval de trait mayennais, primé au Salon de l'Agriculture

On l'avait rencontré dans son élevage à Champéon dans le Nord-Mayenne, juste avant son départ au Salon de l'Agriculture : Inox du Lac, un cheval de trait de la race percheronne, a été primé ce lundi 28 février face à deux autres concurrents. Le jury a par exemple noté l'impression générale, l'encolure, les membres intérieurs, postérieurs, ou encore l'allure au pas et au trot. L'étalon mayennais a remporté 73 points sur 100, 5 points devant son premier concurrent.

Inox du Lac a été noté 73 points sur 100 par le jury du Salon de l'Agriculture. © Radio France - Maïwenn Bordron

"Il est très élégant"

De nombreux spectateurs sont venus admirer Inox du Lac pour le concours général agricole au Salon de l'agriculture ce lundi 28 février. Il faut qu'il est impressionnant : le Percheron mayennais pèse environ une tonne et mesure 1m75. "C'est une vraiment une forme d'élégance, d'agilité et de souplesse quand on le voit courir, je trouve ça magnifique", se réjouitPatrick, venu de Châteaubriant en Loire-Atlantique.

Je pense qu'esthétiquement Inox du Lac est vraiment le plus beau des trois.

Céline, spectatrice originaire des Hauts-de-Seine

"Je pensais que les Percherons étaient plus massifs : c'est un grand cheval et malgré tout, bien élancé. Il est très élégant, il a une belle robe. La robe grise quand elle est bien entretenue, c'est toujours plus voyant que d'autres", souligne Jean-Louis, venu admirer le concours des Percherons. Effectivement, le cheval suivant a une robe marron et une allure qui impressionnent moins les spectateurs.

Romain et Anaïs Vannier, les propriétaires d'Inox du Lac, qui viennent de recevoir leur prix au Salon de l'Agriculture. © Radio France - Maïwenn Bordron

Après des mois de préparation, les propriétaires d'Inox du Lac sont forcément fiers et soulagés de remporter cette première place. "C'est l'aboutissement d'un travail de plusieurs mois donc on est contents du classement", sourit Anaïs Vannier, juste après le concours.

Inox du Lac va rester jusqu'à samedi 6 mars au Salon de l'Agriculture : pour celles et ceux qui s'y rendent, vous pouvez le voir au niveau du pavillon 6 avec les Percherons.