Insecticide phosmet : petite victoire pour les arboriculteurs ardéchois

Ils avaient manifesté à Lyon contre l'interdiction d'utilisation du phosmet en Europe, les agriculteurs ardéchois peuvent se réjouir depuis ce week-end de la fin d'une concurrence déloyale sur les étals des marchés. La France vient d'interdire l'importation de cerises traitées avec ce produit. "D'accord, mais il faudrait pouvoir faire des contrôles efficaces", réagit Christel Césana, présidente de la FDSEA en Ardèche et productrice de cerises.

ⓘ Publicité

Pour des raisons de sécurité environnementale, la Commission européenne avait refusé début 2022 de renouveler l'homologation du phosmet, molécule utilisée pour lutter contre la Drosophila suzukii, un minuscule moucheron invasif s'attaquant aux cerises. Les arboriculteurs ardéchois étaient alors vent debout, surtout devant les dégâts causés par le moucheron. Les produits encore autorisés (Success 4, Exirel, Karate Zeon, notamment) nécessiteraient selon les professionnels davantage de traitements pour une efficacité encore réduite.

Avec cet arrêté, la France évite donc, en théorie, l'arrivée sur les étals des marchés de cerises de Turquie, ou d'Afrique du Nord, traitées au phosmet. "Sauf que sur une interdiction similaire par le passé, on a remarqué que via certaines filières grossistes, les cerises turques arrivaient malgré tout sur les étals des marchés, il faut contrôler mieux, et pas sûr que le gouvernement en ait la capacité", réagit Aurélien Soubeyrand, producteur de cerises à Désaignes et membre du bureau de la Fédération nationale des producteurs de fruits. Il concède malgré tout que l'interdiction est "sur le fond une bonne chose".