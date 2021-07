INSOLITE : 50 vaches traversent la ville de Mayenne pour la transhumance

Mayennais et bovins ont marché dans Mayene pendant une heure et quart.

Avez-vous déjà vu des vaches à Mayenne ? Oui, c'était l'année dernière, lors de la première transhumance de Matthieu Virfolet. Samedi 17 juillet, cet agriculteur bio déplace ses vaches pour la deuxième fois dans un pré plus vert, à 4 km de sa ferme, située au lieu-dit Montaigu.

"Une tradition mayennaise"

"Le fait que ce soit moi qui vienne les traire dans le pré, sans qu'elles rentrent dans un bâtiment, c'est incroyable, explique Matthieu Virfolet. Les vaches sont très, très calmes c'est super."

Et pour les accompagner dans leur nouveau pré estival, près de 200 personnes les encadrent et les suivent sur la route. La plupart d'entre elles sont Mayennaises et sont déjà venus l'année dernière. "Ça devient une tradition mayennaise, assure Adam. C'est un très grand plaisir et c'est pour ça que je suis de retour cette année."

Les accessoires inévitables : bâton de pèlerin et béret pour se protéger du soleil. © Radio France - Selma Riche

Faire plaisir aux enfants

Matthieu peut aussi compter sur ses amis. En plus de sa maman et de sa conjointe, des copains sont venus l'aider, comme Nathalie. "On vient soutenir Matthieu dans cette démarche et puis ça permet aussi de faire connaître la Mayenne et le milieu agricole", dit-elle en montrant les passants qui s'arrêtent prendre des photos.

Julie est venue en famille et en vélo depuis Ambrières-les-Vallées, juste pour l'occasion. "Ça fait une grosse promenade du samedi et les enfants sont contents, ils n'ont pas forcément l'habitude de voir ça."

4 km après, les vaches découvrent avec appétit leur nouveau pré. © Radio France - Selma Riche

Quatre kilomètres plus tard, les vaches arrivent dans leur nouveau pré, sous les applaudissements de leurs compagnons de route. Matthieu Virfolet, ému, remercie tout le monde d'être venu. En plus de la buvette, il a invité le groupe de musique Bleu gras pour un pique nique en musique, amplement mérité.