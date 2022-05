Intempéries dans l'Indre : un nouveau coup dur pour les agriculteurs déjà confrontés à la sécheresse

C'est un nouveau coup dur pour les agriculteurs berrichons. Après avoir été touchés par le gel, la vague de chaleur, la sécheresse, les hausses des charges, l'inflation, ils sont maintenant victimes de l'épisode orageux qui s'est abattu sur le Berry dans la nuit de dimanche 22 au lundi 23 mai.

Les fortes rafales de vent et les énormes grêlons ont fait de gros dégâts chez certains agriculteurs. "Les exploitants qui étaient sur le couloir de grêle, entre Le Blanc et Vouillon, ont été touchés, explique Valérie Pion, secrétaire générale de la FDSEA de l'Indre et présidente de la section bovine. Les céréaliers ont été impactés au niveau des cultures de blé, de colza, d'orge".

"On a aussi des remontées de nos adhérents de dégâts au niveau des bâtiments d'élevage à Neuillay-les-Bois, poursuit celle qui est également éleveuse de vaches limousines à Orsennes. Il y a donc la problématique de la reconstruction". Mais avec les différentes pénuries auxquelles sont confrontées les agriculteurs en ce moment, elle s'interroge : "Au delà de la grêle qui est le troisième coup qu'on prend, le problème primaire est quand même la sécheresse dans tout le département".

