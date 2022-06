EN IMAGES - Intempéries: la grêle détruit une partie des vignes dans le Grésivaudan

Dimanche 5 juin, de violents orages ont éclaté dans le Grésivaudan. La grêle s'est abattue sur les cultures de la commune de Chapareillan et aux alentours, détruisant les cultures de céréales et les vignes. Trois jours après, viticulteurs et agriculteurs sont toujours dépités.