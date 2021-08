Bilan des intempéries : le maraîcher de Chèvremont perd 30% de sa récolte

Sale temps pour les maraîchers, après le gel du printemps, suivi de près de 500 millimètres d'eau de pluie entre le mois de mai et juillet, et avec un faible niveau d'ensoleillement cet été, les récoltes s'annoncent difficile.

Ces intempéries n'ont pas épargné les cultures des frères Pancher à Chèvremont dans le Territoire de Belfort.

Reportage : Baisse de récoltes chez les maraîchers à cause des intempéries cette année. Copier

Serge Pancher travaille depuis 35 ans dans le maraîchage, mais c'est la première fois qu'il a traversé une année aussi particulière avec des conditions météo autant défavorables pour ses cultures.

Une année particulière avec du gel, des fortes précipitation et un faible niveau d'ensoleillement. Copier

Le gérant tire déjà un bilan amer, il anticipe une perte de près d'un tiers de sa production de légumes composée notamment de courgettes, pommes de terre et tomates.

Serge Pancher constate l'impact des fortes précipitations sur son champ de pommes de terres : " Vous voyez, il y a beaucoup d'herbes. Quand l'herbe prend le dessus, forcément la culture s'en ressent et il y en a moins."

Le champ du maraîchage a subi de fortes précipitations cette année. © Radio France - Thomas Berthol

Conséquence aussi directe pour les consommateurs dans leur assiette avertit le maraîcher : "Il n'y a pas de calibre, il faut que les gens se fassent à manger de petites pommes de terre, parce que les grosses il n'y en aura pas beaucoup. "

Les tomates ont demandé plus d'entretien cette année à cause de l'humidité permanente. © Radio France - Thomas Berthol

Si jamais ça attaque le tronc c'est foutu

Lucie, employée depuis sept ans, vérifie la taille des tomates. Avec les fortes pluies et l'humidité permanente, elles ont demandé plus d'entretien : " A cause des taches sur les feuilles, il y a la maladie (le milidiou) qui s'installait, il fallait beaucoup couper pour éviter que ça ne s'élargisse. Si jamais ça attaque le tronc c'est foutu."

"On n'a pas le plaisir d'avoir de belles cultures

Au final, la saison a demandé plus de travail pour moins de production, une situation décevante pour Serge Pancher après autant d'efforts fournis : "On n'a pas le plaisir d'avoir de belles cultures, on s'est quand même donné beaucoup de mal et finalement ça reste assez moyen."

Le maraîcher sera quand même sur les marchés à la rentrée et promet de maintenir ses prix.