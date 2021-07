Intempéries: trois mille hectares de culture "détruits" dans le sud de la Côte-d'Or

Les gros orages de ce week-end ont fait des dégâts dans les cultures. Les agriculteurs invitent les élus et les pouvoirs publics à venir constater le désastre.

Une parcelle de blés couchés à cause des précipitations.(image d'illustration)

Du blé, du maïs, du soja couché par terre, des tiges cassées et qui baignent dans l'eau. Les orages de ce samedi 25 et dimanche 25 juillet ont fait de gros dégâts dans le Val de Saône, à l'est de Beaune.

Les agriculteurs estiment avoir perdu 3.000 hectares de culture. Par ailleurs, il faut rentrer le bétail qui patauge dans la boue ou la vase. Les pâtures ne peuvent plus nourrir les animaux, et il faut donc dès maintenant utiliser le foin stocké pour cet hiver afin d'alimenter les animaux.

Les agriculteurs invitent demain après-midi, mardi 27 juillet, les représentants de la Préfecture et du Conseil Départemental à venir constater les dégâts dans le canton de Brazey-en-Plaine. Ils espèrent un plan d'aide similaire à celui que les viticulteurs ont pu obtenir après le gel de ce printemps.