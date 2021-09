Interdiction de la castration à vif des porcs : la FDSEA 53 craint un surcoût de production pour les éleveurs

Mathieu Thomasset / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

À partir du 1er janvier 2022, la castration à vif des porcs sera interdite et remplacée par la castration sous anesthésie.

C'est un rendez-vous incontournable du monde agricole : le SPACE, le salon international de l’élevage, ouvre ses portes ce mardi 14 septembre à Rennes. Le thème choisi cette année : le bien être animal, avec des attentes particulières pour les éleveurs de porcs. À partir du 1er janvier 2022, la castration à vif des porcs va être interdite pour être remplacée par une castration sous anesthésie. Les agriculteurs reconnaissent une avancée en termes de bien-être animal mais certains craignent des coûts de production plus élevés.

Répercuter les coûts supplémentaires

La castration des porcs sous anesthésie va entraîner des "coûts supplémentaires" pour les éleveurs, selon Mickaël Guilloux, responsable de la section porcine à la Fédération Régionale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (FRSEA) des Pays-de-la-Loire. Il y a un "surcoût technique parce que ça va demander des moyens, en termes de main d'œuvre et aussi en termes de produits à utiliser", souligne celui qui est aussi secrétaire général de la FDSEA 53. Mickaël Guilloux appelle donc le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, à répercuter ce surcoût tout au long de la filière, des abattoirs qui achètent les porcs aux consommateurs qui les mangent.

On attend que le ministre (de l'Agriculture) répercute les coûts supplémentaires qui vont être nécessaires aux producteurs.

Mickaël Guilloux, éleveur de porcs à Astillé

Cette nouvelle technique de castration représente un surcoût entre "7 et 10 euros par porc", selon Mickaël Guilloux. Mais cet éleveur de porcs à Astillé dénonce une mesure qui pourrait être cosmétique si elle n'est pas accompagnée d'un dispositif pour prendre en charge les coûts qu'elle implique. L'interdiction de la castration à vif entre en vigueur le 1er janvier 2022 mais pour l'instant, aucun arrêté ministériel n'en précisant les contours n'a été publié. "Il faut absolument que dans l'arrêté, le ministre soit clair et précis. Parce que s'il n'est pas clair et précis, ça ne sera que de la communication vers le bien-être animal ... Derrière, le revenu des agriculteurs sera encore laissé de côté", dénonce-t-il.