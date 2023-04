Interdiction de la pêche à la lamproie en Gironde : "Ils veulent que l'on se pende ?"

Située en Gironde sur les bords de la Dordogne, la ville de Sainte-Terre, capitale mondiale de la lamproie, se réveille encore ce mardi matin « sous le choc ». La veille, le tribunal administratif de Bordeaux a suspendu temporairement l’arrêté préfectoral qui autorise la capture de la lamproie, une espèce menacée qui est une sorte d'hybride entre le poisson et l’anguille.

"Aujourd'hui, on est sous le choc et on encaisse, réagit Sabine Durand, secrétaire générale du syndicat des pêcheurs professionnels en eau douce de la Gironde. On se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'on cherche ? A ce qu'on se pende? Si le jugement sur le fond n'arrive pas très vite, on met la clé sous la porte."

"On paye des licences toute l'année et là on nous interdit de travailler"

Les larmes aux yeux, Sabine Durand est la co-gérante du Cabestan, cabane de pêcheur, ferme pédagogique et restaurant où la lamproie est reine. "Sainte-Terre, c'est la capitale de la lamproie, puisqu'on trouve des pêcheries depuis le XIVᵉ siècle. Dans les années 80, il y avait plus de 200 pêcheurs professionnels dans notre département et aujourd'hui, nous sommes 37 familles qui pratiquent la pêche depuis plusieurs générations."

Le Cabestan, au bord de la Dordogne, à Sainte-Terre est à la fois une cabane de pêcheurs, une ferme pédagogique et un restaurant à la gloire de la lamproie. © Radio France - Jules Brelaz

L'interdiction de la pêche sonne comme un "arrêt de mort" pour ces pêcheurs. David Durand, le mari de Sabine, est l'un de ces derniers Mohicans. Pêcheur de lamproie depuis trois générations, il était sur la Dordogne dans la nuit de lundi à mardi lorsque la mauvaise nouvelle est tombée.

"Il faut que l'Etat, les élus, le député se bougent pour nous défendre !"

Comme chaque matin, David Durand amarre son petit bateau à fond plat au ponton en face du Cabestan. Dans une bassine posée sur une brouette, il plonge un filet grouillant de lamproies. "Ce sont peut-être les dernières que je pêche."

L'un des 37 derniers pêcheurs professionnels de lamproie en Gironde, David Durand, ici sur son embarcadère. © Radio France - Jules Brelaz

La technique "ancestrale" de pêche consiste à déposer au fond de la rivière des nasses ("bourgnes" en argot local) ou à dériver en surface des filets tramail lors des marées descendantes. "Aujourd'hui, on nous demande de sortir notre matériel de l'eau avant la fin de la saison prévue le 30 avril", explique Sabine Durand qui ne mâche pas ses mots contre DMA.

L'association Défense des milieux aquatiques, dont le siège est en Gironde, est à l'origine du référé-suspension qui attaquait l'arrêté préfectoral autorisant la pêche. Constituée notamment de juristes, DMA déclenche systématiquement des actions en justice pour défendre tous les milieux aquatiques". "Ils nous font passer pour les fossoyeurs des rivières. Le vrai prédateur de la lamproie c'est le silure et non pas nous. C'est notre gagne-pain alors on fait attention", assure David Durand.

Quel avenir pour la lamproie à la bordelaise, l'une des spécialités du Sud-Ouest ?

Membre de la Confrérie de la lamproie, Joël Duporge, 75 ans, est en deuil après l'interdiction de la pêche. Ce retraité se dit inquiet pour l'avenir de la gastronomie française. De nombreuses tables de Gironde servent encore le fameux plat agrémenté de poireaux et de vin rouge ou blanc.

Son animal fétiche à la poitrine, Joël Duporge est membre de la Confrérie de la lamproie. © Radio France - Jules Brelaz

"Déjà le parfum de cette cuisson, de ce mélange qui est mijoté pendant des heures, avec du poireau, du vin de Bordeaux. C'est un parfum ! Et quand on rentre à la maison et que l'on a cette cocotte qui cuit à feu doux, ça embaume les narines !"

En attendant le jugement de l'affaire sur le fond, Joël Duporge indique qu'il va commencer à faire des réserves de conserve.

Des conserves de lamproie à la bordelaise vendues au Cabestan de Sainte-Terre. © Radio France - Jules Brelaz