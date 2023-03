Interdiction de pacage à Bisinchi : L'incompréhension du monde agricole

4 départs de feu en 15 jours, c'en est trop pour Pierre Olmeta. Le maire de Bisinchi fait part de son indignation suite à plusieurs incendies déclenchés dans sa microrégion et notamment sur sa commune "dans des zones difficiles d'accès et par jour de grands vents".

"Il y a une pratique ancestrale que chacun connaît et qui aujourd'hui n'est plus possible", Pierre Olmeta, maire de Bisinchi

Face à la situation, l'élu a décidé de prendre les choses en main et un arrêté municipal interdisant le pacage sur les zones brulées pendant 10 ans, visant clairement ceux qui auraient un intérêt à cette pratique.

"Je n’ai jamais vu mettre le feu par les jours de grands vents, jamais, premièrement, et deuxièmement, il y a une pratique ancestrale que chacun connaît et qui aujourd'hui n'est plus possible" dit le maire de Bisinchi. "D'abord parce qu'il y a des engins mécaniques pour nettoyer, puis parce qu'aujourd'hui, quand on fait de l'élevage, quand on fait des exploitations agricoles ou autres, on ne peut pas avoir ce fonctionnement".

"Et puis il y a le réchauffement climatique, il y a les risques de méga-feux qu'on a vu toute l'année sur le continent et même chez nous. La pratique ancestrale, ce n’est pas de menacer non plus les hameaux et les villages".

"Est-ce vraiment utile si ce n'est de porter un discrédit sur la profession ?", Joseph Colombani, président de la chambre d'agriculture de Haute-Corse

Une "décision incompréhensible" selon Joseph Colombani, le président de la chambre d'agriculture de Haute-Corse, qui évoque une "stigmatisation des éleveurs" lorsque le "vrai problème relève de l'abandon des territoires et de la prolifération du maquis à laquelle le pacage est l'une des solutions".

"Cet arrêté est d’abord quelque chose qui existe déjà, puisque il y a une interdiction de pacage sur des terrains qui ont brûlé" explique Joseph Colombani. "Ensuite, ce surlignage qu'on fait par rapport à des éleveurs et des agriculteurs, est-ce vraiment utile si ce n'est de porter un discrédit sur cette profession ? Après, est-ce que c'est la solution que d'interdire l'élevage et l'agriculture ? Tout le monde parle du réchauffement climatique, des possibilités de ce qu'il y a lieu de faire et des risques d'incendies et notamment des méga-feux, justement, quand on est dans des zones de friches, donc je suis assez circonspect".