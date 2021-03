Interdiction de ramasser des coquillages dans toute la baie de Douarnenez

La préfecture du Finistère a fermé ce vendredi la pêche et le ramassage de tous les coquillages dans la baie de Douarnenez en raison de la présence de toxines sur les tellines. Le pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles est aussi interdit jusqu'à nouvel ordre.

En raison d’analyses défavorables concernant les toxines amnésiantes sur les tellines dans la Baie de Douarnenez, le préfet du Finistère a interdit ce vendredi la pêche récréative et professionnelle, le ramassage, le transfert, la purification, l’expédition, la distribution et la commercialisation de tous les coquillages de cette zone, en eaux profondes et sur l'estran. Le pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles est aussi interdit jusqu'à nouvel ordre.