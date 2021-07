Interdictions de pêche aux coquillages dans le secteur de la Baie de Vilaine

Retour à la normale au sud de Penestin, entre la Pointe du Bile et de Pen Bé

La qualité des eaux littorales ne permet pas de lever les interdictions prises par la Préfecture du Morbihan durant le mois de juin. L’eau de mer et les coquillages sont toujours contaminés par des toxines lipophiles, des algues phytoplanctoniques qui se développent dans des certaines conditions météorologiques favorables.

Comme le montre la carte, dans certaines zones ce sont tous les coquillages qui sont interdits de pêche, ramassage, purification, commercialisation et mise à consommation. Dans d’autres, comme en Baie de Kervoyal et à l'embouchure de la Vilaine, seules les palourdes sont autorisées car elles ont montré, lors de suivi réalisé par l’IFREMER, leur non toxicité. Sur la Côte sauvage de la Presqu’île de Quiberon, les tellines sont interdites.

Retour à la normale en Baie de Pont-Mahé

En revanche, en raison d’un retour à la normale de la qualité des eaux, la pêche de tous les coquillages est de nouveau autorisée en Baie de Pont-Mahé depuis ce 1er juillet. Donc au sud de Penestin entre la Pointe du Bile et de Pen Bé.