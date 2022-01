Intrusions dans des fermes du Grand Ouest : prison avec sursis requise contre des militants antispécistes

Des militants de la cause animale étaient jugés par le tribunal correctionnel du Mans pour s'être introduit dans des exploitations agricoles dans 7 départements du Grand Ouest, notamment en Mayenne. Le procureur a requis des peines de prison avec sursis. Jugement mis en délibéré au 31 mars.

Neuf militants antispécistes étaient jugés hier vendredi 28 janvier au tribunal correctionnel du Mans. Les faits reprochés : des intrusions dans des exploitations agricoles dans sept départements, Sarthe, Mayenne, Eure, Maine-et-Loire, Finistère, Loire-Atlantique, Vendée, où ils ont tagué des bâtiments, ainsi que le vol de sept agneaux. Des faits étalés entre 2019 et 2021, la plupart visaient des fermes d'élus du syndicat agricole FDSEA. Le procès aura duré 12 heures, le temps d'entendre les neuf prévenus et les 20 parties civiles.

à lire aussi EN IMAGES - Face-à-face entre animalistes et FNSEA au Mans

Le procureur de la République s'était dit prêt à réclamer des travaux d'intérêt général, mais devant l'absence de coopération et de remords des activistes, il a requis des peines de prison avec sursis, entre deux et six mois pour la plupart, 12 mois assortis d'un sursis probatoire de deux ans pour Vincent Aubry, le porte-parole du collectif animaliste. Le jugement a été mis en délibéré au 31 mars.