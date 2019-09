INVITÉ Alain Reynes, défenseur de l'ours dans les Pyrénées: "il faut savoir cohabiter"

Après l'attaque d'un troupeau de brebis du Pays Basque qui transhument à Cauterets, l'invité de France Bleu Pays Basque, Alain Reynes, défenseur de l'ours, affirme que la cohabitation entre les bergers et l'ours est "possible et même incontournable".

"Rien ne prouve qu'il s'agisse de l'ours". Alain Reynes revient sur l'attaque d'un troupeau originaire du pays Basque. Il s'est produit vendredi sur les hauteurs de Cauterets, mais de là à dire que l'ours est coupable, pour le directeur de l'association Pays de l'Ours ADET "ça n'est pas clair, ça n'est pas évident. La montagne est un milieu dangereux, les causes de dérochement sont nombreuses".

La cohabitation entre les bergers qui transhument l'été, et l'ours, est "possible et même incontournable" pour Alain Reynes. "Il n'est pas question de supprimer ni l'élevage, ni l'ours, il faut savoir vivre ensemble". Il n'y a pas d'autre solution selon lui, parce que "on refait toujours les mêmes débats et les réponses sont connues. Parquer les ours dans un endroit pour les cantonner, c'est impossible".

"Il y a deux éléments incontournables dans le patrimoine pyrénéen en montagne, c'est le pastoralisme et la biodiversité dont l'ours fait partie et il va falloir organiser cette cohabitation. Parce que la question est tranchée depuis longtemps: il n’y a pas de possibilité de retirer les ours des Pyrénées". Le directeur de l'association Pays de l'Ours ADET revient sur son expérience pour affirmer que "certains éleveurs reconnaissent que la cohabitation est possible (pas souhaitée, mais possible). Depuis qu'il y a de l'ours dans les Pyrénées, il y a 600 bergers salariés . Grâce à la présence de l'ours, des cabanes sont rénovées, des parcs de contention, des chiens de bergers sont fournis. Tout ça n'est pas idéal, ni parfait mais si on met les moyens c'est possible".

