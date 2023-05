Pollution et gaz à effet de serre : "Réduire le nombre de vaches dans les champs, une fausse solution"

Faut-il réduire la taille des troupeaux de vaches dans les champs, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre ? Voilà en tout cas une idée de la Cour des comptes, dans un rapport publié la semaine dernière. Une idée, qui fait bondir les acteurs du monde agricole et notamment les premiers concernés, les éleveurs. Jean-Luc Gerbron, éleveur à Benoisey et Crépand, près de Montbard, est l'invité de France Bleu Bourgogne ce lundi 29 mai.

France Bleu Bourgogne : Vous avez 140 vaches, comptez-vous réduire votre cheptel ?

Jean-Luc Gerbron - C'est une fausse solution. Pour moi les vaches font partie du patrimoine français. S'il n'y demain plus de vaches dans les prairies, que vont devenir vos prairies ? Je pense que la Cour des comptes ne doit pas se faire influencer par des financeurs. Une start-up vient de s'installer dans le Loiret et fait de la viande reconstituée et on n'en parle pas.

La cour des comptes préconise d'accompagner les éleveurs pour qu'ils puissent se reconvertir. Vous n'envisagez pas de reconversion par exemple dans les céréales ?

Nous, dans notre région, on ne peut pas se permettre de ne faire que de la céréale. Les vaches et les céréales, c'est une sorte d'équilibre qu'on a trouvé. Les vaches consomment une grande partie des céréales qu'on produit.

Alors comment fait-on pour réduire les émissions de gaz à effet de serre ?

Il faut produire de la biomasse, pour capter le carbone dans l'air. Ce carbone capté par les plantes est mis dans le sol. Plus on aura de production, plus on aura du carbone et les productions en seront meilleures. Un écosystème est en place et il ne faut surtout pas le chambouler.

Tout le monde doit faire des efforts, tout le monde peut en faire ?

Bie-sûr, et il n'y a pas que les agriculteurs qui doivent faire les efforts. Je pense que le transport, l'industrie par exemple doivent faire des efforts et même mes consommateurs. Pourquoi aller chercher des produits à l'autre bout de la planète, alors qu'on pourrait très bien se les procurer en France. Privilégier le local et les circuits courts, ça relève du bon sens.

