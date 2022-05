Irrigation agricole : mise en route ce jeudi soir de la bassine de Mauzé-sur-le-Mignon

Nouvelle étape dans le projet de construction 16 réserves pour l'irrigation agricole du bassin de la Sèvre niortaise. La première à voir le jour, celle de Mauzé-sur-le-Mignon, entre dans sa phase d'exploitation, neuf mois après le début des travaux. "On est vraiment en train de faire la mise en marche. On va commencer ce soir et vendredi avec les premiers essais et la mise en route chez les agriculteurs", nous indique Thierry Boudaud, président de la Coop de l'eau 79, qui porte le projet.

Cinq exploitations sont raccordées à cette première réserve, ce qui représente au total quinze agriculteurs en élevage et/ou polyculture sur 475 hectares. "Elle servira à l’arrosage des cultures de luzerne et de maïs fourrage (pour la production de lait de vache et de chèvre AOP), de tournesol (huile alimentaire) et de blé dur (qui entre dans la composition des pâtes et de la semoule). La campagne d’irrigation devrait démarrer dans les prochains jours et s’étaler jusqu’après l’été", indique la Coop de l'eau dans un communiqué.

Les 200 000 m3 d’eau que contient la réserve seraient déjà loin dans l’océan s’ils n’avaient pas été prélevés cet hiver

Alors que le projet continue de susciter une vive opposition, notamment du collectif Bassines non merci, les porteurs du projet défendent leur modèle : "Les 200 000 m3 d’eau que contient la réserve, qui seraient déjà loin dans l’océan s’ils n’avaient pas été prélevés cet hiver, vont permettre de sécuriser l’activité de ces exploitations familiales. Dans le contexte actuel de réchauffement climatique et de tensions internationales sur les marchés agricoles, le stockage de l’eau devient une condition indispensable si l’on veut maintenir sur notre territoire une production locale et une agriculture durable", explique Thierry Boudaud dans le communiqué.

La Coop de l'eau rappelle les "engagements individuels et collectifs forts" pris par les agriculteurs dans le cadre du protocole d'accord signé en décembre 2018. L'accès à l'eau est conditionné à une évolution des pratiques. "Sur cette première tranche, les exploitations sont principalement engagées dans une démarche de transition en agriculture de conservation des sols, qui vise à réduire au maximum, voire supprimer, le travail du sol via la technique du semis direct ou du non-labour", détaille Thierry Boudaud.

La Coop de l'eau précise que "les mesures de restriction d’eau à usage d’irrigation prises le 3 mai par un arrêté de la préfecture des Deux-Sèvres _concernent uniquement les prélèvements dans le milieu naturel_. Elles ne s’appliquent pas aux réserves de substitution".