Irrigation : la bassine de Mauzé-sur-le-Mignon est entièrement remplie

La Coop de l'eau annonce que la réserve pour l'irrigation agricole de Mauzé-sur-le-Mignon, la SEV17, est entièrement remplie. L'opération avait démarré mi-décembre 2022. "Elle se déroule dans les délais prévus grâce à des conditions hydrologiques locales favorables", indique la structure qui porte le projet de 16 réserves sur le bassin de la Sèvre niortaise. La Coop qui dit avoir "respecté strictement l’ensemble des prescriptions réglementaires, notamment le suivi quotidien des niveaux de la rivière et des nappes phréatiques superficielles". Par exemple, "mi-janvier 2023, le niveau du piézomètre de Champ-Renay qui est l’indicateur réglementaire déclenchant le remplissage de cette réserve, affichait le niveau le plus élevé jamais enregistré depuis 2003 à la même date".

ⓘ Publicité

Utilisée par une quinzaine d'agriculteurs

De son côté, Nature environnement 17 avait dénoncé des seuils réglementaires trop bas lors du démarrage du remplissage de la bassine. La Coop de l'eau indique également dans son communiqué que "la quantité d’eau utilisée pour le remplissage de la SEV17 (241.000 m3) représente seulement 1,1% du volume total d’eau passé dans le Mignon ces deux derniers mois (21,9 millions de m3)". L'eau stockée doit bénéficier ces prochains mois à une quinzaine d'agriculteurs du secteur pour "l’arrosage des cultures de luzerne et de maïs fourrage (pour la production de lait de vache et de chèvre AOP), de tournesol (huile alimentaire), de blé dur (qui entre dans la composition des pâtes et de la semoule), de soja et de haricots verts".