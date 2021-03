Irrigation : "Pas d'eau, pas de paysans", des centaines d'agriculteurs manifestent à Mont-de-Marsan

Des centaines d'agriculteurs, des dizaines de tracteurs dans le centre-ville de Mont-de-Marsan : ce mardi 30 mars, à partir de 9 heures, ils manifestent contre une décision de justice qui limite l'irrigation l'été. Les agriculteurs venus des Landes, des Pyrénées-Atlantiques, du Gers et des Hautes-Pyrénées répondent ce mardi à un appel lancé par la FDSEA, les Jeunes Agriculteurs et le Modef.

"L'eau, c'est la vie"

Leur arrivée n'est pas passée inaperçue dans l'agglomération montoise : la circulation a, un temps, été perturbée sur la RD824, la 2x2 voies entre Dax et Mont-de-Marsan.

Les agriculteurs se sont d'abord donné rendez-vous devant le Stade André-et-Guy-Boniface en début de matinée, pour dans un second temps former un cortège et se rassembler à nouveau devant la préfecture des Landes.

"L'Adour ou la guerre". Les agriculteurs manifestent pour pouvoir continuer à irriguer leurs cultures en prélevant de l'eau dans le bassin de l'Adour. © Radio France - Renaud Biondi-Maugey

Les manifestants réagissent à une décision du tribunal administratif de Pau, début février. En cause : les prélèvements en eau dans le bassin de l'Adour. Les juges administratifs, saisis par plusieurs associations environnementales, dont la Sepanso dans les Landes, ont estimé qu'il fallait plafonner davantage, ce qui va entraîner une diminution de l'irrigation. Une limitation jugée "incompréhensible" et "désastreuse" par la FDSEA.

Les manifestants s'opposent à une décision de justice qui les oblige à réduire leurs prélèvements d'eau dans le bassin de l'Adour. © Radio France - Renaud Biondi-Maugey

Le syndicat mixte Irrigadour, qui gère les prélèvements en eau, annonce qu'il va faire appel de cette décision mais celui-ci n'est pas suspensif. En l'état, la décision du tribunal administratif de Pau, s'applique.

CARTE - Les cultures irriguées en France