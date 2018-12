Un peu plus de 33 kilos de diamant noir au marché de la truffe d'Issoudun

La saison de la truffe du Berry s'est ouverte ce dimanche 23 décembre, avec le 16e marché de la truffe d'Issoudun. Cette année, le prix au kilo varie entre 850 et 1 000 euros selon la catégorie.

Issoudun, France

Le 16e marché de la truffe berrichonne s'est tenu ce dimanche 23 décembre, au PEPSI d'Issoudun. Sur place, une quinzaine de producteurs proposait 33 kilos de truffe noire. Cela fait trois kilos de plus que l'an dernier. En revanche, la qualité est un peu moins bonne cette année, à cause de la sécheresse et des insectes qui ont rongé la truffe. Une petite dizaine de kilos a donc été mise de côté par les contrôleurs, avant même l'ouverture au public, prévue à 9h30.

Pour choisir une truffe, il faut avant tout se fier à l'odeur et non pas à la forme. © Radio France - Aurore Richard

La vente ne débute qu'à 10 heures, cela laisse donc une demie-heure aux clients pour renifler, toucher, peser et se renseigner sur le prix. Les prix restent stables, entre 850 et 1 000 euros le kilo.

Le coup d’envoi du marché de la #truffe d’#issoudun est donné dans 4 minutes ! Exposants et clients s’impatientent... il y a 33 kilos de truffes à vendre pic.twitter.com/RsqBo1QnkV — France Bleu Berry (@FB_Berry) December 23, 2018

Dès que la cloche sonne, les ventes sont lancées. Chacun cherche la perle rare : une petite truffe à râper sur les pâtes, une plus grosse pour assaisonner une brouillade, etc. Les paniers se vident et même les truffes "extra" à 1 000 euros le kilo trouvent preneurs.

Les diamants noirs se conservent au frigo

Les truffes peuvent ensuite être conservées pendant huit à dix jours, dans certaines conditions. "Vous les rangez au frigo, dans une boîte étanche pour l'odeur. Il faut mettre un sopalin avec, parce qu'elles vont suinter. Quand le sopalin est humide, vous le changez pour éviter que les truffes moisissent", conseille Isabelle, productrice à Farges-en-Septaine, dans le Cher.

Après tout juste une demie-heure de vente, certains paniers se vident déjà au #marché de la #truffe d’#issoudunpic.twitter.com/DNj1ss1vHu — France Bleu Berry (@FB_Berry) December 23, 2018

La saison se poursuit en Berry avec le marché de la truffe de Lapan le 12 janvier prochain, et avec celui de Bourges le 27 janvier.