Itxassou fête les quatre AOP du Pays basque

Les participants ont pu notamment déguster du jambon Kintoa et du vin d’Irouleguy.

Le fromage Ossau-Iraty, les vins d’Irouléguy, le Piment d’Espelette et le jambon Kintoa. Tous réunis à Itxassou le temps d'une journée, le temps de fêter ces quatre AOP (Appellation d'origine protégée) du Pays basque. Une première édition qui s'est tenue dimanche 3 avril.

Une réunion reportée de deux ans

Entre ateliers, dégustations, repas, découverte des races élevées... même les ânes étaient de sortie pour occuper les plus petits. Tout ça sous un beau soleil qui a permis de réchauffer un peu la température. La réunion des AOP, censée se tenir en 2020 pour les 50 ans d’AOP de l'Irouléguy, les 40 ans de l'Ossau-Iraty, les 20 ans le piment d’Espelette et les quatre ans du jambon Kintoa, s'est finalement tenue.

Atelier repiquage du piment d'Espelette. © Radio France - Simon Cardona

Dans la file d'attente pour se faire servir un rosé et une assiette de jambon, il y avait beaucoup de touristes venus pour le weekend, ou en vacances à la recherche du Pays basque authentique. Mais aussi de nouveaux arrivants qui cherchent à mieux connaitre le territoire. "C'est important, c'est sympa de rencontrer d'autres personnes qui nous expliquent la production, comment ça se passe. C'est super intéressant, reconnait Maude, qui a quitté Lille il y a un mois, pour s'installer à Sare.

Il fallait prendre son mal en patience pour espérer récuperer une assiette de jambon et un verre de vin aux alentours de midi. © Radio France - Simon Cardona

Une fête dédiée aux producteurs

Pour les locaux, c'est l'idée de sortie du week-end, "pour manger un talo", glisse Marion, venue en famille à dix minutes en voiture de là.

Mais il faut aussi être là pour fêter ces AOP, clame Andde. Lui et son ami Iker, béret sur la tête, verre d'Irouléguy à la main, "font la bringue". "C'est super important que les gens d'ici, ou les gens de pas d'ici on s'en fout, mais que les gens d'ici participent à fêter des outils que les paysans ont mis en place pour leur avenir, pour notre avenir."

Célébrer les producteurs du territoire, c'était bien l'ambition de cette journée à Itxassou confirme la coordinatrice Estelle Gogni : "On ne voulait pas que ce soit juste la fête d'un public large. Mais justement, que les producteurs s'emparent de cette fête. Parce qu'ils n'ont pas forcément l'occasion de se voir et de passer des bons moments ensemble. Ici, ce sont deux publics qui se côtoient et c'est plutôt positif."

En fonction du succès de cette journée, la fête des quatre AOP pourrait devenir un événement annuel.