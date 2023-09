Ivoy le Pré : les premières fleurs de houblon sont arrivées

Depuis six mois, les pieds ont grandi, les lianes de houblon se sont élancées sur leurs fils. Un vrai défi quand on sait que le houblon a besoin de pas mal d'eau pour pousser, mais ça se passe plutôt bien, même s'il n'y aura pas vraiment de récolte cette année. Il faudra attendre l'an prochain. Charlotte Picard espère cueillir 500 kilos de fleurs de houblon l'année prochaine.

Charlotte Picard s'est lancée dans la production de houblon, près de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Six variétés ont été plantées sur un hectare. Une semble mieux partie que les autres, bien que cela ne présage en rien de l'avenir : " C'est du Spalter Select, une variété originaire d'Allemagne, précise Charlotte. C'est la plus dynamique au bout de la première année, puisqu'elle est déjà arrivée en haut du fil, et elle a bien fleuri. La plupart des pieds sont montés à six mètres de haut."

On voit bien les différences entre les différentes variétés de houblon © Radio France - Michel Benoit

Les fleurs qu'on appelle des cônes, d'un beau vert tendre, sont bien parfumées, mais les lianes ne sont pas encore assez touffues pour une vraie récolte. Charlotte Picard se contente de cueillir quelques fleurs qu'elle livre à deux brasseurs du Cher : " Les brasseurs locaux, pour l'instant, n'ont jamais fait de bière de récolte avec du houblon frais, poursuit Charlotte Picard. Pour ce type de bière, il faut un houblonnier à proximité, ce qui n'était pas encore le cas en Berry. Le houblon frais va libérer des arômes plus verts, mais ça dépend des variétés et des recettes des brasseurs évidemment. Il y a plein de techniques différentes. C'est pour ça que cette année, je leur propose des petites quantités pour qu'ils puissent faire des tests. Il faut savoir qu'une fois cueilli, le houblon va s'oxyder en deux ou trois heures et il va prendre un mauvais goût."

Il faut en règle générale trois grammes de houblon pour un litre de bière. L'aventure du houblon ne fait que commencer pour Charlotte qui agrandira sa houblonnière, dès l'année prochaine.