"J'ai dit au revoir au métier " : 300 pêcheurs enterrent symboliquement leur profession à Quimper

Ils défilent un à un devant le cercueil noir et y déposent un dépôt de bilan symbolique. Près de 300 pêcheurs se sont réunis ce vendredi devant le tribunal de commerce de Quimper. "J'ai dit au revoir au métier", résume Christophe Beaune, patron d'un fileyeur à Douarnenez. "Il me reste deux ans à faire avant la retraite et c'est mort. Mon fils devait prendre la suite, ce n'est même pas la peine. On va vendre le bateau, conclut-il, amer. Un désarroi partagé par ses collègues qui attendent désormais des annonces du gouvernement. Ils ont procédé à quelques blocages dans l'ouest breton ce vendredi.

"Laissez nous pêcher, c'est ce qu'on a envie de dire, explique Yannick Calvez, le président du Comité des pêches du Finistère. Parce qu'entre les aires marines protégées, les éoliennes, etc, si ça continue, on ne pourra plus travailler." "La grève se poursuivra tant que nous n'aurons pas été entendus", martèle le vice président du comité Sébastien Leprince qui rappelle les principales revendications : un rendez-vous à Bruxelles, une opposition ferme de la France à l'interdiction de la pêche de fond dans les aires marines protégées, la suspension du plan cétacé qui prévoit l'arrêt de la pêche quatre mois par an pour protéger les dauphins et enfin une aide de 20 centimes du litre de gazole pour les armements structurés limités par le plafonnement des aides.

Le rassemblement s'est terminé dans le calme sur le port du Guilvinec © Radio France - Angeline Demuynck

"L'ADN du Finistère"

Quelques élus, reconnaissables à leur écharpe tricolore, sont venus les soutenir. Parmi eux, Stéphane le Doaré, le maire de Pont l'Abbé et président de la communauté de commune du pays Bigouden Sud. "La pêche, c'est l'ADN du Finistère, c'est 2.000 emplois directs et indirects dans le pays bigouden, calcule-t-il, donc j'aimerais bien qu'on nous donne une réponse claire sur l'avenir de la filière pêche en France." Tous ont ensuite pris la route du Guilvinec où les matelots les attendaient au son des cornes de brume.

Les pêcheurs ont rendez-vous ce samedi matin à 10h au port du Guilvinec, des réunions sont prévues à la même heure dans chaque comité départemental de France.