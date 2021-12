"J'ai eu très peur" : un promeneur effrayé par une battue aux sangliers en Ille-et-Vilaine

Ce chemin sur les hauteurs de la vallée du Couesnon (Ille-et-Vilaine), près de Saint-Ouen-des-Alleux, Bruno l'emprunte régulièrement avec ses deux chihuahuas. Ce mardi après-midi, vers 16 heures, il entend au loin des chiens et des coups de feu. "Je me suis dit que ça commençait à être la guerre." Le promeneur entend un sifflement sur son côté gauche "qui a froissé les feuilles des arbres, je pense que ça devait être une balle".

Les chiens de meute sont sortis du périmètre de la battue

Ni une, ni deux, Bruno descend du petit chemin pour se diriger vers le parking. Il évite de justesse le passage d'un sanglier qui s'est échappé de la battue. Une meute d'une dizaine de chiens suit la bête à toute vitesse. "Quelques secondes plus tard, j'ai vu un homme en chasuble qui utilisait des pétards." Bruno l'interpelle mais le chasseur lui répond qu'il n'y a aucun risque. L'homme qu'il croise est en réalité un piqueux, le responsable des chiens de meute. Il n'était pas armé selon le responsable de la battue, qui ajoute que le bruit des pétards était en réalité celui d'un fouet utilisé pour guider les chiens.

à lire aussi Laillé : face à la prolifération des sangliers, la chasse est de retour mais sous conditions

Pendant les vacances scolaires, de nombreuses familles se promènent dans la vallée. "Il y avait des grands-parents et leurs petits-enfants qui ont dit qu'ils avaient vu le sanglier de près." De leur côté, les chasseurs expliquent que le sanglier est sorti du périmètre de la battue, qui était organisée suite à la plainte d'un agriculteur, constatant de gros dégâts dans son champs. Les sangliers prolifèrent dans le département, attirés par l'abondance de nourriture grâce à des températures douces pour la saison.

Des chasseurs "très mal vus" selon le maire

Bruno, dont le père a lui-même pratiqué la chasse, va porter plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui. "J'ai trouvé cela un peu stupide de faire du rabattage sur une zone naturelle dans laquelle il y a une possibilité d'habitations et des promeneurs", explique-t-il, encore sous le choc. Pour le président de la fédération des chasseurs en Bretagne, le risque était minime. "Si la personne s'engage sur un chemin où il y a des chasseurs, les chasseurs l'identifient. On désarme et on fait voir aux gens que l'on n'est pas en action de chasse", répond André Drouard.

La mort d'un automobiliste, touché par un tir de chasse sur la quatre voies entre Rennes et Nantes en novembre dernier est encore dans toutes les têtes. "Ce qui s'est passé interpelle forcément beaucoup de gens. mais je peux vous dire qu'il y a un bon nombre de chasseurs traumatisés, indique André Drouard. Il y a une prise de conscience, peut-être pas à 100%, mais une grosse prise de conscience sur l'évaluation de son environnement à la chasse." De son côté, le maire de Saint-Ouen-des-Alleux défend les responsables de la battue : "Les chiens ne sont pas faciles à arrêter. En ce moment, les chasseurs sont très mal vus. J'étais agriculteur et je suis très content qu'ils s'occupent des sangliers car ça fait d'énormes dégâts."