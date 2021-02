"J'ai l'impression de revivre" : dans la Loire, le pari de la vente directe pour les éleveurs mal payés

Depuis un an, la vie de Sylvie Maisson a bien changé. Cette éleveuse de Bellegarde-en-Forez, dans la Loire, s'est lancée dans la vente directe avec son mari. Le couple doit cependant toujours se réinventer pour se donner des revenus décents. Ils tirent le bilan un an après.

Vendre à perte des animaux de race élevés "à l'ancienne" : confrontés à ce dilemme au moment du premier confinement, Sylvie Maisson et son mari, éleveurs à Bellegarde-en-Forez dans la Loire, ont dit non. Ils se sont lancés dans la vente directe afin de trouver de nouveaux débouchés et une rémunération décente. Un an après, si l'équilibre est encore difficile à trouver, Sylvie Maisson ne regrette rien.

Le premier confinement comme un électrochoc

Sylvie Maisson rejoint son mari à la tête du GAEC Tradilim en 2016. Au quotidien, il faut s'occuper de 95 vaches de race limousine et d'autant de veaux élevés pour leur viande. Un travail harassant au quotidien, alors quand, en mars 2020, leurs principaux débouchés s'effondrent, c'est la douche froide : "plus de restaurateur, plus de traiteur, plus de fêtes entre amis... Le marché de la viande de qualité s'est fermé, au sens où les prix devenaient dérisoires."

Sylvie Maisson et son mari font alors le pas de la vente directe, en tâtonnant, au début : "J'ai pris les numéro des gens à qui je vendais de temps en temps, j'ai envoyé de SMS... On a mis deux panneaux au bout de la route, on a fait du bouche-à-oreille, on a créé une page Facebook. C'est très compliqué de commencer de zéro. Il faut y aller petit à petit."

Le GAEC Tradilim s'est lancé dans la vente directe pendant le premier confinement. © Radio France - Capture d'écran

Pour cela il a aussi fallu investir dans du matériel pour la vente. Comme un nouvel aspect de son métier, que Sylvie Maisson affectionne particulièrement : "J'aime le contact avec les gens qui viennent chez nous, d'autant plus pendant le Covid où l'on voit moins de monde !" Pendant le premier confinement, les nouveaux clients ont afflué : "on s'est dit qu'on n'allait pas les garder, se rappelle Sylvia Maisson. Qu'ils allaient retourner en grande distribution. De fait, certains sont partis, mais une majorité est restée Certes ils ne viennent pas toutes les fois chez nous, mais ils reviennent régulièrement."

De la vente directe aux livraisons, au magasin de producteur et aux marchés

De l'aveu de Sylvie Maisson, le GAEC "atteint juste son rythme de croisière. Il faut dire qu'on habite un peu le bout du monde, donc les gens ont parfois des difficultés à venir jusque chez nous."Le couple cherche toujours de nouvelles manières d'aller à la rencontre des clients.

Ainsi Sylvie Maisson s'est-elle lancée dans la livraison de commandes groupées jusque dans l'Ain et le Rhône. Le GAEC fait également partie d'un magasin de producteurs à Sorbiers, depuis janvier. Et il sera présent sur le nouveau marché de producteur de la commune, qui se lance tous les mercredis à compter du 3 mars prochain.

Page Facebook du GAEC Tradilim - Capture d'écran.

C'est une première pour Sylvie Maisson. "D'abord, quand on m'a proposé, j'ai eu peur, confie-t-elle. Je me suis dit qu'on n'avait pas ce qu'il fallait en terme de matériel. Après coup, on s'est dit que ce serait dommage qu'il y ait un producteur d'une autre commune, ou un revendeur, à notre place." C'est aussi encore une occasion supplémentaire de se faire connaître, même à Bellegarde-en-Forez : "je pense que certains habitants de la commune ne nous connaissent toujours pas, regrette Sylvie Maisson. C'est un vrai défi d'arriver à être identifié comme éleveur."

Même si son quotidien est devenu encore plus rempli depuis le début de la vente directe, Sylvie Maisson ne regrette rien. "On est heureux, affirme-t-elle. On fait bien notre travail. D'accord, peut-être que je ne l'aurai pas fait quand mes enfants étaient encore petits. Mais bon, il faut poursuivre ses rêves. Là, j'ai l'impression de revivre."