"J'ai veillé mais ça ne change rien" : l'impuissance d'un arboriculteur lorrain face au retour du gel

Le froid était attendu en Lorraine et il a probablement fait des dégâts dans les vergers : -5 degrés à Nancy selon Météo France. Des gelées printanières comme il y a un an quasiment jour pour jour. Des températures qui peuvent être fatales dans les vergers où une partie des arbres sont en fleurs. A Lagney dans le Toulois, Julien Marin possède deux hectares de pêchers et abricotiers, des arbres en fleurs, très sensibles aux gelées malgré leur implantation sur des côteaux. Julien Marin qui a très peu dormi cette nuit : "J'ai veillé, j'ai guetté mais ça ne change rien, je n'ai pas d'équipements pour lutter parce que c'est très cher et il y a très peu d'équipements efficaces".

Sa station météo indiquait en plaine -6,3 degrés : "ça c'est terrible". Julien Marin craint pour ses arbres même s'il est pour l'instant difficile d'estimer les dégâts : "Il faut laisser couler quelques heures et en milieu d'après-midi commencer à faire le tour pour mesurer tous les dégâts. Il faut attendre une semaine et au bout d'une semaine, les fruits commencent à tomber".