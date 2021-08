"J'espère récolter 50% d'une production normale", le désarroi d'un producteur de melon tourangeau

La météo pourrie du début d'été en Indre-et-Loire est une catastrophe pour la production de melons en Touraine. Trop de pluie et manque de chaleur entre mai et juillet. Résultat, des récoltes qui devraient être divisées par deux par rapport à une année normale.

Depuis 29 ans qu'il fait du melon, Philippe Delafond n'avait jamais vu ça, sauf peut-être en 2007. " On vit une année très très difficile. Au mieux, j'espère être à 50% d'une production normale".

Producteur de melons en Sud-Touraine, ses champs s'étendent sur 130 hectares entre Antogny-le-Tillac et Marigny-Marmande. En temps normal, il récolte 2500 tonnes de melons. Mais cette année, à cause de la météo, s'il atteint les 1000 à 1200 tonnes, ce sera déjà très bien. Il doit recevoir ce mardi la visite des services préfectoraux de la DDT, la direction départementale des territoires. Pour constater les dégâts et réfléchir à d'éventuelles mesures d'aide.

"Le melon est très sensible aux températures et aux excès de pluviométrie", explique Philippe Delafond. "Or, _entre mai et juillet, il est tombé ici 317 mm de pluie, soit trois fois plus que la normale_. Et avec le froid, les plantes ont fabriqué peu de fruits et se sont mal implantées, c'est à dire que les racines sont restées en surface. Du coup, dès lors que le fruit demande à la plante de le nourrir, les racines n'étant pas là, les plantes s'écrasent".

Cueillir pour jeter, mentalement c'est pas bon", Carine, cheffe d'équipe

Peu de melons ou trop petits, sans compter ceux qui sont abîmés ou trop mous. " Ceux qu'on trie, on en jette la moitié", raconte Carine, cheffe d'équipe pour la récolte. " Au lieu de remplir cinq ou six remorques dans la journée, on n'en a que trois. C'est fatigant parce que cueillir pour jeter, mentalement c'est pas bon."

Avec cette chute de production, Philippe Delafond a dû forcément revoir ses besoins en personnel. Actuellement, 60 à 65 saisonniers travaillent pour la récolte et le conditionnement. C'est un tiers de moins que pour une année normale.

Si le soleil et la chaleur reviennent enfin, ça ne changera rien sur la quantité car les melons sont déjà là. Mais ce sera une garantie pour la qualité du fruit. Et si l'été indien se poursuit jusqu'en octobre, Philippe Delafond se prend déjà à rêver d'une très bonne arrière saison pour le melon. A condition que le consommateur réponde encore présent dans les supermarchés.