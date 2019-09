"Jacques Chirac dégageait une force et les gens le respectaient" selon Philippe Jéhan de la FDSEA de la Mayenne

Département Mayenne, France

Un hommage populaire sera rendu à Jacques Chirac ce dimanche après midi aux Invalides à Paris. L'ancien président de la République de 1995 à 2007 est mort ce jeudi à 86 ans.

Il sera inhumé au cimetière de Montparnasse à Paris aux côtés de sa fille Laurence décédée en 2016. Une journée de deuil national a été décrétée lundi, et en Mayenne, un moment de recueillement sera observé ce vendredi en début de session du conseil départemental.

Le monde agricole perd l'un de ses défenseurs

Avec sa mort le monde de l'agriculture a perdu l'un de ses plus grands défenseurs. On se souvient de ses marathons au salon de l'agriculture à Paris, il passait des heures à déguster les produits, à parler avec les agriculteurs.

"Il ne faisait pas semblant" selon Florence Désillière ancienne présidente de la FDSEA de la Mayenne, le syndicat agricole. C'est également le sentiment d'un autre ancien président de la FDSEA en Mayenne, Philippe Jéhan

"Jacques Chirac est resté comme celui qui aura défendu le monde agricole et rural".

"Jacques Chirac est resté comme celui qui aura défendu le monde agricole et rural. Il traversait le salon de l'agriculture avec une nuée d'agriculteurs autour de lui, et ça ne posait aucun problème, il n'y avait pas de violence. C'était quelqu'un de très accessible. Il dégageait une force, et les gens le respectaient pour ça".

"Je l'avais rencontré une première fois dans l'Orne en plein fièvre aphteuse, et en Mayenne on était très impacté. Il a voulu rencontré les agriculteurs impactés, car il a fallu abattre les porcs. Il a eu des mots très gentils, très proches des gens. Il forçait le respect".

Philippe Jéhan, ancien président de la FDSEA de la Mayenne. Copier