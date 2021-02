"Je pêche depuis tout petit avec mon père. C'est ma passion " raconte Lucas, élève au lycée de la mer de Sète

Le lycée de la mer de Sète forme à la pêche, au commerce de plaisance ou encore à la mécanique maritime. 280 élèves suivent les cours en formation initiale et une vingtaine sont apprentis. Les élèves viennent même de Strasbourg pour y étudier. C'est avant tout la passion de la mer qui les motive.

Les élèves en première bac professionnel conduite et gestion des entreprises maritimes option pêche au lycée de la mer à Sète

Le lycée de la mer de Sète forme 280 élèves en formation initiale, 20 apprentis et 1 000 stagiaires adultes par an. Il offre tous types de formations liées aux métiers de la mer. Comme la pêche, le commerce de plaisance ou encore la mécanique maritime.

Si les classes se remplissent vite aujourd'hui. Cela n'a pas toujours été le cas. "Il y a trois ans, on avait du mal à avoir du monde. Maintenant le métier attire car on est en perpétuel apprentissage et qu'il y a toujours du boulot" explique Christian Rousseau, professeur de navigation depuis 21 ans au lycée de la mer de Sète. En effet, 80 % des lycéens trouvent un travail en sortant de cet établissement scolaire.

Sylvain Pelegrin, directeur du lycée de la mer de Sète. © Radio France - Morgane Guiomard

Des passionnés de la mer

Les élèves viennent même de Strasbourg pour apprendre les métiers de la mer. "On met toujours en avant la pénibilité du travail. Mais les étudiants y voient une liberté d'action" assure le directeur du lycée, Sylvain Pelegrin. Il ajoute "Ils sont habitués à être dans le vent, sur un support instable, à gérer le froid et le chaud. Ils ne le voient pas comme une contrainte mais comme un épanouissement." Dans la classe de Première Bac professionnel conduite et gestion des entreprises maritimes option pêche les élèves sont tous passionnés par la mer.

Valentin, Jordan et Lucas veulent tous les trois devenir pêcheurs. © Radio France - Morgane Guiomard

Comme Lucas, âgé de 16 ans. "Depuis que je suis tout petit je vais à la mer avec mon père. J'ai commencé par pêcher au port puis à venir avec lui sur le bateau le week-end" se souvient le jeune homme. Son avenir est déjà tout tracé "Je veux acheter mon bateau, prendre un employé et travailler chez moi, au port de Carro à Marseille." Le froid, les horaires et le travail physique ne sont pas des contraintes pour lui car _"sur la mer on est libre de faire ce qu'on veut_. Personne ne nous embête. C'est pas un travail pour nous c'est une passion."

Tous types de profils

Dans sa classe il y a aussi Jordan, de Béziers. Il découvre la pêche avec son père et son meilleur ami "la première fois que je suis monté sur un bateau j'avais sept ans. J'ai vu comment on pêchait les poissons. Après j'ai fait mes stages dans le domaine puis c'est devenu ma passion." Il conclut : "Je veux devenir pêcheur pour rendre fier mon père." Mais tous les élèves n'ont pas hérité cette passion de leurs parents. Valentin ne connait aucun pêcheur professionnel. Il s'est beaucoup renseigné sur le domaine et c'est ce qui l'a motivé à venir étudier au lycée de la mer. "J'ai beaucoup lu et regardé des documentaires sur le domaine de la mer. J'ai tout de suite su que c'était ce que je voulais faire sans être jamais monté sur un bateau de ma vie."