"Je perds 50 euros par porc", les agriculteurs poitevins réclament une juste rémunération

Ils sont une petite dizaine à garer leurs tracteurs devant le Géant Casino de Poitiers mercredi 26 janvier à 14h30 à l'appel des syndicats FNSEA et les Jeunes Agriculteurs de la Vienne. L'agriculteur Eric Dion, producteur de porc à côté de Poitiers, dans la commune d'Aslonnes, demande une juste rémunération de sa viande.

"En six mois, le coût des matières premières a presque doublé et aujourd'hui le prix du porc ne suit pas. Je perds désormais 50 euros par porc et donc je produis à perte, ce qui est normalement interdit par la loi "explique l'agriculteur poitevin. "_On produit à perte_, je n'arrive même pas à me rémunérer car les supermarchés n'augmentent pas le prix du lait" s'insurge un autre agriculteur, producteur de lait dans le Sud-Vienne, lui aussi en colère.

Les représentants des syndicats ont été ensuite reçus pour expliquer à la direction de Géant Casino leurs revendications. Les agriculteurs se sont ensuite dirigés vers Auchan Sud en fin d'après-midi.

Juste rémunération

"Les distributeurs ne respectent pas la loi Egalim 2" explique l'agriculteur Eric Dion. Ces prix de l'agroalimentaire sont décidés lors des négociations commerciales annuelles, qui ont lieu en ce moment jusqu'à début mars.

La loi du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, dite Egalim 2, entend œuvrer pour une "juste rémunération des agriculteurs" et, à cette fin, rééquilibrer les relations commerciales entre les différents maillons de la chaîne alimentaire.

Même revendication dans les Deux-Sèvres

Une autre mobilisation se tient mercredi soir à 21h30 devant l'hypermarché casino de Pompaire, vers Parthenay dans les Deux-Sèvres.