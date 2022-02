"Je produis, je nourris, je meurs" : des agriculteurs interpellent des clients dans un hypermarché du Doubs

"Nos produits ont un prix" : c'est le nom de l'opération menée ce vendredi par le syndicat des Jeunes Agriculteurs du Doubs, qui s'est rendu dans un hypermarché de Besançon pour sensibiliser et interpeller le grand public, ainsi que le patron de l'enseigne, sur les prix pratiqués dans les rayons. Une cinquantaine de producteurs ont également contrôlé l'origine des produits vendus par la grande surface.

Dylan Parguet, du Gaec du Lomont à Pierrefontaine les Blamont, dans le pays de Montbéliard, contacté par France Bleu Belfort Montbéliard, explique ainsi avoir "trouvé beaucoup de produits importés. On n'aurait pas cru en trouver autant". Ce producteur de lait Morbier se dit particulièrement indigné et agacé : "On travaille tous les jours. On a des charges de plus en plus élevées. Le prix de notre litre de lait n'augmente pas, on a des coûts de production à 300 euros le litre de lait et il est vendu 300 euros. C'est inadmissible, surtout que sans nous, il n'y a pas à manger dans les assiettes ".

Le producteur indique que le syndicat a demandé à prendre rendez-vous avec le directeur de l'établissement de Besançon "On espère ça bougera pas, si ce n'est pas au niveau, on retournera dans d'autres magasins un peu plus fort"