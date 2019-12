"Je suis déjà vigilant depuis longtemps" : Xavier, un agriculteur près de Laval sur les zones sans pesticides

Dès ce 1er janvier, quand un agriculteur va épandre des pesticides, il va devoir respecter une distance de 5 ou 10 mètres avec vos habitations.

Xavier Coulon, éleveur de canards et producteur de céréales à Parné sur Roc, près de Laval devra par exemple respecter une distance de 5 mètres. C'est loin de chambouler ses habitudes, il a déjà pris les devants.

Cet agriculteur utilise des pesticides sur ses 70 hectares de blé, d'orge et de colza. Il pulvérise jusqu'à trois fois dans l'année. "Je suis à une centaine de mètres de la première maison. Je suis vigilant depuis longtemps parce que certains de mes voisins sont apiculteurs amateurs", décrit-il.

Pour réduire son utilisation de pesticides, il s'est formé cette année à l'agriculture de régénération. Il associe les cultures et surtout, il nourrit le sol :

On travaille avec des ferments lactiques que l'on fabrique chez nous, à base de plantes. On passe toujours avec un pulvérisateur mais dans celui-là, il n'y a plus de chimie.