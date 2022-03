"Je veux faire changer le regard sur le bio", dit Marie Griffaton, nouvelle présidente de la FDSEA de Dordogne

Une éleveuse bio à la tête de la FDSEA de Dordogne, la nouvelle a de quoi faire tiquer. Et pourtant, "dans un syndicat, c'est ceux qui y sont qui le font", affirme Marie Griffaton, élue à la tête du premier syndicat agricole de Dordogne lundi 7 mars, et invitée de France Bleu Périgord ce mercredi. "J'espère que ça va faire changer le regard, et que ça va faire comprendre à beaucoup que tous les bios sont représentés au sein de la FDSEA", explique l'éleveuse de poules dans le Bergeracois.

Pourtant, au niveau national, la FNSEA prône souvent plutôt une agriculture intensive et l'utilisation d'engrais chimiques. "On se fait entendre de plus en plus", assure Marie Griffaton. "On participe à des commissions nationales et on est très nombreux à faire du bio à la FNSEA. Donc on arrive à peser dans les décisions définitives, c'est vraiment en y étant qu'on peut faire entendre notre voix."

Des négociations trop peu ambitieuses

La nouvelle présidente de la FDSEA de Dordogne a également réagi à la hausse annoncée de 3% des prix payés par les grandes surfaces aux fournisseurs de produits agricoles. "Ce n'est largement pas suffisant", déplore l'éleveuse périgourdine. "Avec toutes les hausses en ce moment, le gaz, le pétrole, toutes ces charges qu'on a en tant que citoyen et qui augmentent parfois de 30%, comment ces 3% pourraient compléter les surcoûts des agriculteurs ?" Elle dénonce une loi Egalim qui "ne change rien", alors qu'elle est censée réglementer les négociations entre grandes surfaces et agriculteurs.

Au-delà de ces charges, les agriculteurs périgourdins doivent aussi faire face aux conséquences de la guerre en Ukraine, à commencer par la flambée des prix des matières premières comme les céréales. "Ça va déstabiliser tous les marchés et augmenter les coûts de production", déplore Marie Griffaton. "Beaucoup ne vont pas s'en sortir correctement, et ça va se répercuter sur l'achat de nos produits par les citoyens", s'inquiète-t-elle.