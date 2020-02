Agriculteur et moniteur de ski en Savoie : "Je redescends des pistes et là je vais m'occuper des animaux"

Il est 17h30 ce mercredi de février et Julien arrive à l’étable pour la fin de la traite du soir. A peine rentré, il pose sa veste rouge de moniteur de ski pour enfiler un tablier.

C'est ma deuxième journée qui commence. Je viens de redescendre des pistes et maintenant je vais m'occuper des animaux. Le matin je fais l'alimentation à 5h. Et ensuite départ pour les pistes à 7h45 pour être à 8h45 sur les pistes. _ Julien agriculteur et prof de ski