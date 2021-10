Les syndicats agricoles mayennais FDSEA et Jeunes Agriculteurs estiment que le Premier ministre, en déplacement en Mayenne ce samedi 23 octobre, commet une faute en n'allant pas sur une exploitation à la rencontre du monde rural.

Jean Castex en Mayenne : "venir et refuser d’enfiler les bottes, il fallait oser" dénonce la FDSEA

Les agriculteurs mayennais, sous la banderole syndicale FDSEA et JA, sont en colère. Ils regrettent vivement que Jean Castex, qui vient à Laval ce samedi pour l'inauguration de l'Espace Mayenne, ne prenne pas le temps de les rencontrer : "pilier économique, social et patrimonial essentiel du département, l’agriculture est en proie à une crise conjoncturelle grave qui vient grever un peu plus le triste chiffre d’une exploitation sur deux en situation fragile ou critique" écrivent dans un communiqué les deux organisations.

Selon Matignon, le Premier ministre n'a pas prévu, lors de ce déplacement, de visiter une exploitation ni d'échanger avec les représentants des agriculteurs. Pourtant, la FDSEA et les JA affirment que la Préfecture avait préparé, en amont, et sans les consulter, des échanges avec des agriculteurs dans une ferme, tout aurait été annulé à la dernière minute.

"Le monde agricole mayennais saura l’en remercier durant les prochains mois"

"Manque de considération pour le monde rural ou amateurisme de l’Etat, les 7.000 exploitants mayennais apprécieront la méthode. Venir sur un département d’élevage comme celui de la Mayenne et refuser d’enfiler les bottes, il fallait oser ! L’Etat français l’a fait !" concluent les syndicats agricoles mayennais.