Jean-François Ruinaud n'est plus le président de la Fédération des chasseurs de la Creuse

Ce samedi matin, l'Assemblée Générale de la Fédération des Chasseurs de Creuse s'est tenue. Une assemblée importante puisqu'un vote s'est tenu pour élire un nouveau bureau, et donc un nouveau président. Jean François Ruinaud, le président de cette fédération depuis 28 ans l'avait annoncé. : cette année, c'était sa dernière année en tant que président.

Et il tire un bilan plutôt positif de son mandat. "On a maintenu les prix, on a maintenu le budget, déroule t-il. Maintenant, c'est une page qui se tourne, c'est un nouveau livre dans la bibliothèque". Mais même s'il avait annoncé ne pas se représenter en tant que président, il était inscrit sur une des deux listes, celle appelée "Notre ambition, la chasse pour tous en Creuse". Mais cette liste n'a pas été choisie.

Une nouvelle présidente à la tête de la fédération ?

Celle pour qui les adhérents ont voté, c'est la liste "Ensemble, agissons pour la chasse". À sa tête, Claire Thieriot, une chasseuse de 39 ans. "Monsieur Ruinaud a conduit la fédération depuis de nombreuses années en faisant de bonnes actions, explique t-elle. Après, peut être qu'il fallait apporter un peu de renouveau et plus s'inscrire dans l'actualité, notamment avec nos détracteurs sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on a un programme beaucoup plus axé sur la communication et la défense de la chasse dans sa globalité."

Prochainement, un vote au sein du conseil d'administration aura lieu. Claire Thieriot devrait y être officiellement élue présidente de la Fédération des chasseurs du département.