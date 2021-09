Jean-Louis Barraquand, qui a fait reconnaître officiellement le cheval du Vercors de Barraquand, est mort

Son nom ne vous dit peut-être rien, pourtant toute une race de chevaux a été baptisé d'après lui. Jean-Louis Barraquand s'est éteint à l'âge de 77 ans lundi 30 août. En 2017, il fait reconnaitre officiellement la race du "cheval du Vercors de Barraquand."

Son grand-père avait déjà sauvé ces petits chevaux de montagne de l'extinction à la fin du XIXe siècle. Dans les années 1980-1990, Jean-Louis Barraquand décide de poursuivre son œuvre et de développer le cheptel, jusqu'à la reconnaissance officielle en 2017.

"Il a fallu plus de 20 ans de vie associative, de renaissance du cheptel pour qu'en 2017 le Ministère de l'agriculture reconnaisse le travail", raconte François Lejeune, éleveur de chevaux à Vassieux-en-Vercors, dans la Drôme, et président de l'Association nationale du cheval du Vercors de Barraquand.

"A la fin de sa vie, pour Jean-Louis, c'est un aboutissement, une fierté. Ça peut paraitre un peu pompeux, un peu lourd comme nom et en même temps c'est une évidence : ce cheval il est bien du Vercors et de la famille Barraquand", souligne François Lejeune.

Jean-Louis Barraquand en train de nourrir ses chevaux - François Lejeune

Le patrimoine familial finit par la dépasser : "C'est un bien commun, ça nous appartient à tous, Drômois, Isérois, gens du Vercors et au delà. Ce cheval est enfin entré au patrimoine" se réjouit François Lejeune.

Pour autant, le cheval du Vercors de Barraquand n'est pas encore totalement sauvé : avec 150 individus vivants et une vingtaine de naissances par an, la situation s'améliore petit à petit mais il reste du travail. Depuis la reconnaissance officielle, en tous cas, les marchés sont intéressés, la demande est plus forte que l'offre et les éleveurs de chevaux de Barraquand espèrent voir d'autres confrères se mettre à l'élevage de ce petit cheval de montagne.