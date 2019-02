"En France aujourd'hui, c'est difficile d'entreprendre !" - Jean-Luc Margerit (éleveur bio)

Yssingeaux, France

S'il y a une expression qu'aime utiliser Jean Luc Margerit, c'est "le bien être animal". Dans son étable à Yssingeaux, il prend soin de ses vaches. "Je fais la traite à la main, au lieu de faire un veau par vache et par an, on fait un veau quand c'est possible !"Pour ses yaourts, il privilégie les circuits courts et n'utilise pas de pesticides. En 2007, il a réduit son exploitation de moitié en passant de 64 à 37 vaches.

Si vous ne vous remettez pas en cause vous êtes amené à disparaître. Au niveau phytosanitaire j'ai changé tout de suite et mes vaches me l'on rendu avec une meilleure santé. J'aime aussi voir mes petits enfants se rouler dans une herbe sans glyphosate ! - Jean Luc Margerit.

Jean Luc Margerit fait donc du bio mais sans en avoir le label car le cahier des charges était trop lourd. "Je n'ai pas besoin d'un organisme entre mes consommateurs et moi, la proximité me suffit. J'avais besoin d'un temps d'adaptation, aujourd'hui je suis prêt mais ce que je fais n'est pas pris en compte !" déplore-t-il.

L'éleveur de 55 ans a d'autres projets pour son exploitation mais il reproche à l'Etat de ne pas être assez accompagné : "J'aimerais qu'il y ait plus d'accompagnement à l'idée, vous avez une idée juridiquement ça ne passe pas , fiscalement ça va piquer, c'est difficile d'entreprendre ! "

L'avenir de l'agriculture, Jean-Luc le voit pourquoi pas dans les villes mais toujours avec un modèle respectueux de l'environnement.

